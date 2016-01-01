发表于：2017年03月26日 来源：唐山皮肤病医院 点击： 次

很多疾病其实不是你想象的那么简单的，不同的患者不同的病情是需要不同的治疗方式的，在现实生活中，尽管银屑病的治疗方法有很多，但是由于银屑病病因的复杂多样，同样还是使银屑病的发病率每年在不断的上升，因此我们在生活中应当多了解些与银屑病的治疗有关的知识。如了解以下几点就对银屑病患者病情的康复很有帮助：

1、倘若银屑病患者是因为湿热内胜而导致的疾病，这些患者患者是舌质红苔厚腻，所以疾病的治疗绝非一般的清热凉血或者养血驱风可以治疗的了。

2、倘若银屑病患者是因为脾胃虚弱而导致疾病发生的，那么往往就是有这些患者因为苦寒败胃而长期服用苦寒药物的过程，但是这一过程如果不注意顾护脾胃，不可避免的很多病人出现纳食差、腹泻等症状。即使初期血热明显的时候，也要注意勿寒凉太过。

3、倘若银屑病患者是因为肾气不足而致病的，那么在治疗时以单纯补肾的方法治疗多例银屑病患者效果神奇。

4、倘若银屑病患者因为久病入络，那么患者在治疗中完全可以加入入络的药物。

所以说，在治疗银屑病之前，我们一定要对自己的银屑病做一个分型以及对疾病做一个了解，反正，不管我们怎样选择银屑病的治疗方法，但是患者一定要根据自己的病情，结合医生的建议科学有效的进行银屑病的治疗，这样才能使治疗更有效，使病情的康复更快。