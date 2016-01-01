发表于：2017年03月26日 来源：唐山皮肤病医院 点击： 次

得了银屑病这种疾病的人一定整天会变得闷闷不乐。这是很正常的事情，毕竟这是一种让人非常难受的疾病。那么，既然会有这种心理阴影，是什么原因造成的呢?为了给广大患者在心理上带来一些帮助。下面就让我来告诉你怎么样来解决这一问题吧!

1、在生活中要调动患者的能动性,鼓励患者适当的进行些活动锻炼,让患者逐步摆脱“患者角色”。在心理上感到需要“康复”,摆脱心理依赖,从而获得新的生活希望。

2、让患者对自身的病情有所了解，多了解一些科学的银屑病知识,以消除悲观紧张情绪,提高自信,从而由悲观、紧张、恐惧转变为思想乐观、心情舒畅,从而提高了战胜疾病的自信心,积极主动地配合医生治疗。

3、当银屑病患者的病情在进展期时，患者应禁食辛辣刺激性食物,避免加重瘙痒,禁食海鲜、牛羊肉等异性蛋白食物,减少同形反应。银屑病患者要多食新鲜蔬菜和水果,以提高机体免疫力。

4、患者在患病后，在服饰上要有一定的要求，应穿柔软、宽松纯棉的衣服,对糜烂面给予抗生素和氧化锌交替使用。对剧烈瘙痒影响睡眠者,口服扑尔敏。勤剪指甲,避免用手剧烈挠抓,加重皮损。

总之，患者在患病的期间由于疾病的原因，患者多多少少会存在一些心理障碍，所以在生活中就要采取一些措施来帮助银屑病患者走出心理障碍，这样能帮助患者缓解病情，也有利于疾病的治疗。

银屑病患者由于疾病的原因，心理比较敏感，但过度敏感往往不利于银屑病的恢复，形成一定的心理问题，会严重阻碍银屑病的治疗甚至身体健康。