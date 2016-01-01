发表于：2017年05月15日 来源：唐山皮肤病医院 点击： 次

银屑病是一种慢性皮肤病，对患者的生活有很多的影响，所以很多人都很关注引发银屑病的病因。我们在生活中也要对银屑病的病因有所了解，以便我们能有效的预防疾病的发生。下面我们就来为大家详解银屑病的病因。希望对您有帮助。

银屑病诱发原因：

感染：尤其是细菌感染，可诱发或加重银屑病。45%的银屑病患者中可以找到诱发感染。链球菌感染，尤其是咽炎是最常见的原因。牙周脓肿，肛周蜂窝织炎和脓疱可分离到链球菌。链球菌感染可引起银屑病，特别是在儿童和青少年。也可引起脓疱型银屑病或加重银屑病斑块。有时，窦，呼吸道，胃肠道，泌尿生殖系统感染也可以引起银屑病加重。HIV感染也可以加重银屑病。

内分泌：低钙血症是脓疱性银屑病的一个原因。虽然维生素D3衍生物可以改善银屑病，但维生素D3缺陷不会导致牛皮癣。50%例银屑病患者会提高。但一些怀孕的患者会出现发疹性脓疱病(认为这也是一种脓疱性银屑病)。

神经精神压力：银屑病引发因素?精神压力和银屑病的关系已经非常明确，它可以诱导银屑病，银屑病又加剧了现有的。加重往往在几周，几个月后在精神刺激。

药物：锂制剂、干扰素α，β-受体阻滞剂和抗疟药能使银屑病加重。迅速减少激素可引起或导致银屑病脓疱性银屑病。

饮酒、抽烟和肥胖：肥胖、酗酒和吸烟与银屑病相关的报道。但一些研究显示肥胖和饮酒过度也会引起牛皮癣的结果。

还有学者发现受潮也是银屑病的发病因素之一，而食鱼虾是否是银屑病的诱发因素还需要进一步研究。

以上就是为你介绍的银屑病引发因素，望能够帮助你理解疾病的根本原因，有针对性的治疗，避免刺激。愿你早日康复!